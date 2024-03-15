Система онлайн-голосування на виборах у РФ зламалася: джерела повідомляють, що це робота ГУР

У РФ заявили, що "ведуть кібервійну" з українськими розвідниками

У Росії, де сьогодні відбуваються так звані вибори президента країни, стався збій в онлайн-системі голосування. Сайт, де росіяни можуть віддавати свої голоси, знову не працює.

До атаки на російську платформу причетні спеціалісти Головного управління розвідки Міноборони України. Про це "Телеграфу" повідомили джерела у спецслужбі.

Електронне голосування за Путіна відбувається на порталі mos.ru та "Госуслугі", у роботі якого сьогодні з самого ранку трапляються збої. Водночас ЦВК заявила, що проблем із голосуванням нібито немає, а сайт перевантажений через "велику кількість охочих проголосувати", тому система зараз працює в режимі черги.

Попри переконання Центральної виборчої комісії, про проблеми у роботі сайту для голосування активно повідомляють російські ЗМІ. А в коментарях у мережі люди панікують і вважають, що в цій країні немає нічого нормального.

А керівник "Ростелекому" Михайло Осеєвський нещодавно заявив, що компанія "веде війну з ГУР МО України". За його словами, українські хакери нібито вже довго намагаються зруйнувати всю інфраструктуру, яку створили спеціально для так званих виборів президента. Але компанія нібито була готова до цього та може протистояти атакам.

"Ми перебуваємо в стані кібервійни Росії проти ГУР МО", — сказав Осеєвський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у РФ вирішили "урізноманітнити" процес голосування на дільницях, тому туди прийшли люди у костюмах ведмедя та кабана. А мешканці улусу Улентуй поїхали голосувати на конях та у національних костюмах.