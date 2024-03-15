Путін порушив закон, відправивши неповнолітню "фаворитку" на вибори

У Кремлі використовують відому фігуристку у своїх цілях

17-річна фігуристка Каміла Валієва, кар’єра якої фактично закінчилася після допінг-скандалу та 4-річної дискваліфікації, заявила, що піде на вибори президента РФ.

Відповідний пост юна спортсменка розмістила на своїй сторінці у VK. Крім того, неповнолітня Каміла агітувала прийти на вибори за "можливість виграти круті подарунки".

"Ці вихідні в нашій країні дуже важлива подія — вибори президента Росії.

На жаль, я до досягнення повноліття голосувати не можу, але піду за компанію із мамою.

Як сказав президент у зверненні, "Тільки ви, громадяни Росії, визначаєте долю Вітчизни". Саме тому я вважаю, що дуже важливо знайти час та зробити свій вибір.

Ми з мамою підемо на дільницю вже завтра! А ще, у всіх, хто прийде сім’ями, буде можливість виграти круті подарунки! — Написала Валієва.

У мережі наголосили, що використання неповнолітнього у передвиборчій кампанії є порушенням закону. Користувачі вважають, що у РФ закони не працюють проти влади.

Нагадаємо, Валієва у складі збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР) виграла "золото" у командному турнірі з фігурного катання на Олімпійських іграх у Пекіні. Однак нагородження так і не відбулося через допінг-скандал навколо юної спортсменки, в пробі якої було виявлено заборонений триметазидин.

Виступ Валієвої на командному олімпійському турнірі у Пекіні

Після Ігор у Пекіні Путін провів зустріч із російськими олімпійцями, на якій заявив, що хоче привітати 16-річну Валієву з днем народження у неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що глава Кремля подарував спортсменці хустку.

У січні 2024 року спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) дискваліфікував Камілу на 4 роки, а також відібрав у неї всі нагороди, отримані з грудня 2021 року за порушення антидопінгових правил. Пізніше Міжнародний союз ковзанярів (ISU) перерозподілив медалі з урахуванням вирахування балів Валієвої. У результаті команда ОКР залишилася з "бронзою". З цим не погоджується канадська сторона, команда якої посіла 4-е місце в Пекіні.

У лютому 2024 року Валієва засвітилася поруч із Путіним на відкритті "Ігор Майбутнього" у Казані. У Кремлі підтвердили, що президент РФ особисто підтримує фігуристку.