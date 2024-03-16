"Їдуть всі, хто можуть": росіяни скиглять про погіршення ситуації у Бєлгороді (перехоплення)

Російські диверсанти "пруть і пруть"

З російського Бєлгорода, де не буває і дня без обстрілів, масово виїжджають люди. А в регіоні посилено мобілізаційні заходи.

Про це йдеться у перехопленій Головним управлянням розвідки розмові двох росіян. Вони зазначають, що у російському Грайвороні більшає російської техніки, а росіян з цього міста евакуюють у Ракитне.

"Їдуть масово всі, хто можуть… Кому є, куди їхати…Напевно ті, хто багатше, тій й їдуть", — йдеться у розмові.

Грайворон та Ракитне на мапі

За словами жінки, яке вела розмову, російських диверсантів усе більше та вони "пруть" звідусіль. Проте росіяни сподіваються, що якщо проведуть мобілізацію та поповнять лави російської армії, то вдасться витіснити диверсантів. Мовляв, у військкоматі вже казали, що мобілізація буде 100%.

Зауважимо, що приблизно о 16:00 у Бєлгороді у суботу, 16 березня, пролунали вибухи. Місцеві повідомляють про "вдалу роботу ППО", але є прильоти. Над містом після вибухів здіймаються декілька стовпів диму.

Водночас російські диверсанти кожного дня анонсують нові удари по Бєлгороду.

Раніше "Телеграф" писав, що Бєлгородській області, де раніше російські добровольці закликали владу області оголосити евакуацію, вживають заходи безпеки. Губернатор області В’ячеслав Гладков закликав місцевих мешканців залишатися вдома та обмежити пересування населеними пунктами.