"Всё для тебя...": Михайлов влаштував шоу на виборах РФ, хто ще відзначився

Проголосувати сьогодні прийшла російська "верхівка", а також зірки

"Вибори" президента в Росії, що стартували 15 березня, все більше стають схожими на гумористичне шоу з курйозами, ніж на серйозний захід, де нібито обирають главу держави. Виборчі дільниці сьогодні відвідують російські артисти, які прямо там і співають свої пісні начебто на концерті.

Відповідні відео та фото з’явилися у Telegram-каналі Baza. Там повідомили, що проголосувати сьогодні прийшла російська "верхівка", а також зірки. Це шоу було знято на відео.

Так, голосувати сьогодні прийшли: генеральний прокурор Ігор Краснов, міністр закордонних справ Сергій Лавров, патріарх Кирило, міністр оборони Сергій Шойгу та голова Генштабу Валерій Герасимов, Філіп Кіркоров зі своїм батьком.

До речі, Михайлов вирішив влаштувати шоу на виборчій дільниці та заспівав свою пісню "Всё для тебя".

Водночас у соцмережах пишуть, що на одній із виборчих дільниць у місті Прокоп’ївськ Кемеровської області учасником голосування пропонували випити горілку. Зазначається, що ділянка обладнана у школі та її директор нібито підтвердив існування такої практики.

"Так, на території школи, але зараз освітній процес не йде. Горілка у нас хороша, люди пробують, закушують пиріжком і йдуть голосувати", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 15 березня на виборчих дільницях у різних містах Росії відбувалося справжнє шоу. На одному з них голосував чебурашка з апельсинами, на іншому — обличчя Путіна завішували простирадло, а на ще один зігнали всіх двірників голосувати.