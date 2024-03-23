"Спланована провокація Кремля": в МЗС України прокоментували теракт у російському "Крокус Сіті Холлі"

Російський режим вже має досвід організації провокацій та терактів

Україна непричетна до теракту, який стався у російському Красногорську в "Крокус Сіті Холі", попри заяви російських офіційних осіб. Україна розцінює такі заяви та сам теракт, як сплановану російським терористичним режимом провокацію.

Про це сказано в офіційному повідомленні Міністерства закордонних справ України. У МЗС заявили, що розуміють, навіщо російська влада робить такі заяви.

"Вважаємо такі звинувачення спланованою провокацією Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в російському суспільстві, створення умов для посилення мобілізації російських громадян для участі в злочинній агресії проти нашої держави та дискредитації України в очах міжнародного співтовариства", — сказано у повідомленні МЗС.

Окрім цього, в МЗС нагадали, що путінський режим має багатий досвід організації провокацій та терактів проти власного народу – як приклад, нагадали вибухи багатоповерхівок у 1999 році.

"Для путінської диктатури не існує червоних ліній. Вона готова вбивати власних громадян заради політичних цілей так само як за час війни проти України вбила тисячі мирних українців в результаті ракетних ударів, артилерійських обстрілів та тортур", – заявили в МЗС.

Міністерство закликало міжнародну спільноту засудити російську брехню про нібито причетність України до теракту. Також там закликали посилити підтримку України у протистоянні агресії російських терористів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що перед виступом гурту "Пікнік" у підмосковному "Crocus City Hall" 22 березня сталася масштабна стрілянина. В Україні вже прокоментували теракт, заявивши, що наша держава не має жодного відношення до стрілянини та пожежі, але те, що відбулося цілком може бути навмисною провокацією Путіна.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у США прокоментували стрілянину у російському "Крокус Сіті Хол". За їхньою інформацією, Україна не причетна до теракту.