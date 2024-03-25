"Хвора та цинічна істота": Зеленський жорстко відповів Путіну через теракт у "Крокус Сіті Холі"

Президент України впевнений, що коли Путін помре, у світі стане значно менше тероризму

Російський диктатор Володимир Путін 25 березня вчергове спробував звинуватити Україну у теракті, який стався 22 березня у підмосковному Красногорську – хоча через силу був змушений визнати, що його здійснили ісламські екстремісти. Такі заяви Путіна свідчать тільки про те, що він – "хвора та цинічна істота".

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення. Він нагадав, що Путін, який волає про "терористів", сам вже понад 20 років, як займається терором.

"Сьогодні Путін знову розмовляв сам із собою, і це знову транслювали по телебаченню. Знову звинувачує Україну. Хвора й цинічна істота. Всі в нього терористи, окрім нього самого, хоча терором уже два десятиліття живиться саме він. Саме він – найбільше вікно для терору. Він та його спецслужби. І коли його не стане, запит на терор і насильство щезне разом із ним, бо це його запит. Нічий більше", – зазначив Зеленський.

Зазначимо, що на Заході відкидають путінські істерики. Наприклад, віцепрезидент США Камала Гарріс відкинула заяви РФ про причетність України до стрілянини у "Крокус Сіті Холл". Вона зазначила, що за теракт, скоріш за все, відповідальні члени терористичної організації "Ісламська держава Іраку та Леванту – Вілаят Хорасан" (ІДІЛ-К). Пізніше те ж саме повторили у Держдепартаменті та Білому домі.

Велика Британія висунула путінському терористичному режиму суворе попередження на тлі теракту в підмосковному "Крокус Сіті Хол". Лондон вимагає від російського диктатора Володимира Путіна в жодному разі навіть не думати про ескалацію війни в Україні під прикриттям цього теракту.

Тим часом поки Путін істерично шукає "український слід", терористи з ІДІЛ-К анонсували нові теракти в Росії. ІДІЛ, за даними журналістів, заявив, що таким чином вони помстяться російському диктатору Володимиру Путіну і РФ за тортури членів організації, які організували теракт у "Крокус Сіті Холлі".