Усі дороги ведуть до Києва? У Росії видали перші результати "розслідування" теракту у "Крокусі"

Над встановленням причетності України активно працюють

У Росії, попри заяви терористів ІДІЛу та їх зізнання в організації теракту в "Крокусі", продовжують активно знаходити "український слід" у цій справі. Цього разу у Слідчому комітеті заявили, що дії фігурантів нібито координував чоловік, який також "направляв" їх до кордону з Україною.

Таку інформацію надала представник СК РФ Світлана Петренко. Вона сказала, що терористам нібито обіцяли видати винагороду у Києві.

"За вказівкою координатора терористи після скоєння злочину поїхали на автомобілі у бік російсько-українського кордону, щоб потім потрапити до Києва для отримання обіцяної їм винагороди. Продовжується виконання комплексу та оперативних заходів СК щодо перевірки причетності до організації та фінансування терористичного акту представників українських спецслужб", — сказала Петренко.

За її словами, чоловік, який "координував" терористів, представився псевдонімом і нібито підтримував зв’язок із фігурантами справи за допомогою голосових повідомлень через месенджер Telegram.

Нагадаємо, що експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігар Тишкевич розповів "Телеграфу", чого домагається (і чого вже досяг) путінського режиму, просуваючи явно притягнуту за вуха версію причетності України, а також – як Росія вже отримала вигоду від цього теракту.

Раніше ми писали, що навіть самі терористи ІДІЛ висміюють потуги росіян приплести до подій у "Крокусі" Україну та Захід. Представники "Ісламської держави" вважають, що Росія замість визнати свій провал продовжує шукати винних не там.