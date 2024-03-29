Росія продовжує шукати винних не там: газета ІДІЛ познущалася з путінців

Терористи називають теракт найбільшим ударом по безпеці РФ

Терористи ІДІЛ, які зізналися в організації теракту в "Крокус Сіті Холл", стверджують, що Росія продовжує наполегливо шукати винних не там, де потрібно. Адже замість того, щоб визнати свій провал перед "Ісламською державою", РФ спрямовує косі погляди у бік Заходу та України.

Про це терористи написали у газеті Al-Naba. Вони додали, що Росія нарешті "скуштувала те, що пережили мусульмани".

"Після гучної поразки Росія не знайшла альтернативи направити "звинувачення у змові" проти своїх опонентів у "західному таборі" як прикриття та ухилення від визнання своєї великої невдачі проти моджахедів", — йдеться в газеті.

Також терористи пишуть, що християнам Росії вдалося "скуштувати те, що пережили мусульмани". В ІДІЛ наполягають на тому, що теракт у "Крокусі" став найбільшим ударом з безпеки Росії.

За словами джерела журналістів ІДІЛ, у будівлі "Крокуса" були люди, озброєні великою кількістю вогнепальної зброї. Вони були готові дати відсіч силовикам РФ, аби залишити ще більше жертв.

"У будівлі були особи, які були озброєні великою кількістю вогнепальної зброї, з метою знищити якнайбільше людей і вступити в бій зі спецслужбами противника (РФ — ред.). Але випадкова несправність деяких гвинтівок спонукала їх якнайшвидше покинути приміщення", — йдеться у повідомленні.

Скріншот газети

Газета також пише, що під час втечі терористи продовжували стріляти в тих, хто їм зустрітися.

Зазначимо, що повідомляється про затримання дев’яти нових фігурантів справи про теракт у "Крокусі". Їх упіймали в Таджикистані, є підозри про них у зв’язках з таджицьким крилом ІДІЛу "Вілаятом Хорасан". Тим часом офіційна кількість жертв теракту зросла до 144. Близько сотні вважаються зниклими безвісти.

Раніше "Телеграф" писав, що Російське опозиційне видання "Важливі історії" виявило в Telegram криптогаманець таджицького крила терористичного угрупування ІДІЛ "Вілаята Хорасан", яке може бути організатором теракту в підмосковному "Крокус Сіті Холлі". Відразу після теракту в Підмосков’ї звідти було виведено 2525 доларів — саме таку суму, за словами затриманих за причетність до терористичного акту, вони встигли отримати на карту.