Все дороги ведут в Киев? В России выдали первые результаты "расследования" теракта в "Крокусе"

Над установлением причастности Украины активно работают

В России, несмотря на заявления террористов ИГИЛа и их признание в организации теракта в "Крокусе", продолжают активно находить "украинский след" в этом деле. На это раз в Следственном комитете заявили, что действия фигурантов якобы координировал мужчина, который так же "направлял" их к границе с Украиной.

Такие сведения предоставила представитель СК РФ Светлана Петренко. Она сказала, что террористам якобы обещали выдать вознаграждение в Киеве.

"По указанию координатора террористы после совершения преступления поехали на автомобиле в сторону российско-украинской границы, чтобы затем попасть в Киев для получения обещанного им вознаграждения. Продолжается выполнение комплекса и оперативных мероприятий СК по проверке причастности к организации и финансированию террористического акта представителей украинский спецслужб", — сказала Петренко.

По ее словам, мужчина, который "координировал" террористов представился псевдонимом и якобы поддерживал связь с фигурантами дела с помощью голосовых сообщений через мессенджер Telegram.

Напомним, что эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич рассказал "Телеграфу", чего добивается (и чего уже добился) путинский режим, продвигая явно притянутую за уши версию причастности Украины, а также – как Россия уже получила выгоду от этого теракта.

Ранее мы писали, что даже сами террористы ИГИЛ высмеивают потуги россиян приплести к событиям в "Крокусе" Украину и Запад. Представители "Исламского государства" считают, что Россия вместо того, чтобы признать свой провал, продолжает искать виноватых не там.