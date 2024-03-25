У Москві сильна пожежа після ДТП із військовим автобусом, є загиблий: відео та подробиці

Площа пожежі становила 30 квадратних метрів

У Москві після ДТП на дорозі спалахнула сильна пожежа. Одні з учасників події – військові.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За їхніми даними, військовий автобус "ПАЗ" стояв на ремонті посеред дороги на МКАДі, коли в нього врізалася вантажівка "КамАЗ". Швидкість була величезною і через удар відразу ж спалахнула потужна пожежа.

За даними Telegram-каналу 112, одна людина, попередньо, загинула. На місці працюють екстрені служби.

Площа пожежі становила 30 квадратних метрів. У московській поліції кажуть, що рух із зовнішньої сторони МКАД у районі аварії повністю перекритий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіянам "зносить дах" після теракту у "Крокусі". У РФ почалася хвиля лжемінувань. У Петербурзі через таке повідомлення евакуювали великий ТРЦ, а винуватця оперативно вирахували.

Також ми повідомляли про те, що у Білгороді після чергової роботи ППО багато руйнувань. Попадання були у житлові будинки та державні установи. В області взагалі пішов "дощ" з уламків.