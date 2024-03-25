Український блогер Антон Швець про катування терористів ІДІЛ

Витоки про катування заарештованих таджиків з ІД (терористична організація Ісламська держава ІДІЛ — Ред.) кадирівцями та спецурою не випадковість, а план. Тобто оті фотки з відрізаним вухом та тапіком (телефонний апарат, який використовується для катувань — Ред.), проводи від якого накинуті на геніталії типу, викладають спеціально.

Бо російській владі страшно.

Справа в тому, що в РФ живе мільйон таджиків лише офіційно. Насправді скоріш за все чисельність етнічних таджиків – офіційно та неофіційно працюючих, чи тих хто отримав паспорт РФ за останні 10 років наближається до 1,5-2 мільйонів людей. Ніхто точно не знає.

В 2021 році 103 тисячі громадян Таджикистану отримали громадянство РФ. В 2022 році вже 173 тисячі. В 2023 мобілізація підкосила і відмовлятися стали від громадянства РФ , тим не менш десятки тисяч таджиків стали громадянами РФ.

Тобто десь по Росії проживає мільйон людей, яких пересічні росіяни ненавидять та зневажають мабуть найбільше зі всіх мігрантів. Вони працюють на самих важких та неприємних роботах, в жорстких умовах, за не дуже великі гроші(частину яких ще й відправляють додому). Вони ніяк росіянами культурно не асимілюються, бо росіянам на них плювати. Навіть у випадку одруження(чи громадянського шлюбу) таджика з росіянкою, скоріш таджик її асимілює. Ну і релігія звісно, яка залишається єдиною віддушиною, для мігрантів. 95% таджицьких мігрантів чоловіки, до речі.

Як результат російська влада розуміє, що всередині їх країни купа людей, які за суму в 500 000 рублів зроблять все що завгодно. Їм не так вже й багато є чого втрачати. А на закон вони плюють давно та масово.

Такі люди не дуже щоб цікавили українців як агентура. Не тому що таджики якісь там погані. А тому що в рф ідуть найменш освічені з них, і в РФ вони зовсім не навчанням займаються. А якщо й займаються — так не тим. Скид (боєприпас для скидування з дрона — Ред.) їм не видаси, робити шахідів ми не вміємо, на вантажівці з вибухівкою в НПЗ не вʼїдеш, з труби (ПЗРК — Ред.) не зльоті тушку (літак Ту — Ред.) не зібʼють. Але у ІДІЛ інша стратегія та інші цілі. І для них все окей.

Тримай пацан 250к, автомат і вперед. І як ми бачимо організаційний потенціал ІДІЛ дозволяє давати результат.

От ось для цих заробітчан росіяни і показують що з тобою станеться у випадку, якщо ти візьмеш 250к і підеш качати режим путіна. Ось для них це все. Пофіг закон кажете, бо ви з ним не перетиналися? Все так, але не дай Бог вам перейти дорогу російській державності, кара буде страшною.

Я думаю ми ще побачимо не одну фотку з катуваннями, а когось ще й в камері задавлять. По-перше, від цього кайфують сотні тисяч простих росіян, вони цьому аплодують прямо. По-друге, це точно побачать інші можливі кандидати, яких би міг найняти ІДІЛ.

Тактику російської влади зрозуміти можна. Вони бажають ускладнити залучення ІДІЛ безідейних виконавців до терактів за гроші. Що ж. ІДІЛ це вже проходив. В результаті страху та репресій у ІДІЛ завжди з’являлися ідейні виконавці.

І от тоді комбінація ідейних виконавців та організаційного потенціала ІДІЛ завжди неприємно вражала їх противників.