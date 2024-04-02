Нова казка від ФСБ: у Росії заявили про перехоплення ікон із вибухівкою з України (відео)

Частину вибухівок нібито було замасковано під церковне начиння

У Росії знову вигадали в чому звинуватити Україну. Цього разу у ФСБ заявили, що з нашої держави через Євросоюз українці спробували доставити на територію РФ 27 саморобних вибухівок, захованих у православні ікони.

Таку знахідку було виявлено на кордоні з Латвією. Вибухонебезпечні речовини нібито знайшли під час огляду автомобіля на пункті пропуску у Псковській області, повідомляють росЗМІ.

Журналісти посилаються на заяву ФСБ РФ. Відомство ж стверджує, що вантаж прямував маршрутом: Україна — Румунія — Угорщина — Словаччина — Польща — Литва — Латвія — Росія. У ФСБ заявили, що окрім 27 саморобних вибухових пристроїв, вилучено ще 70 кілограмів вибухівки підвищеної потужності та 91 детонатор.

У російському відомстві навіть опублікували відповідне відео, де заявили, що в іконах був схований гексоген. У РФ наголосили, що виявленої кількості вибухової речовини достатньо для підриву п’ятиповерхового будинку.

Окрім іншого, у ФСБ повідомили про затримання однієї особи. Слідчий відділ УФСБ Псковської області вже порушив справу про контрабанду вибухівки групою осіб за попередньою змовою. Усіх причетних обіцяють затримати та покарати.

Зазначимо, що гексоген будинку вже підривали. Але супротивники Путіна, і, зокрема, убитий путінськими агентами екс-співробітник КДБ-ФСБ Олександр Литвиненко звинувачували у вибухах російські спецслужби.

Нагадаємо, що в Росії, незважаючи на заяви терористів ІДІЛу та їх визнання в організації теракту в "Крокусі", продовжують активно знаходити "український слід" у цій справі. Варто зазначити, що внаслідок нападу на РЦ постраждало понад 550 осіб, з них 15 дітей. Загинули 144 особи.

Раніше "Телеграф" писав, що "слідчі" Путіна зробили нову заяву щодо теракту в "Крокусі".