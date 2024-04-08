"Путін - це не те, з чим можна домовитися": Волкер про переговори РФ з Україною

Коли Україна переможе, можна буде говорити про те, як зробити мир постійним, вважає Волкер

Путін не буде вести переговори з Україною, адже в нього інша ціль. А щоб досягти миру треба закінчити війну.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" сказав колишній спеціальний представник США з українських питань Курт Волкер. Відповідаючи на запитання про можливість переговорів між Україною та Росією, він заявив, що президент РФ Володимир Путін намагається захопити якомога більше територій

"Путін зараз не має наміру вести серйозні переговори. Він намагається захопити якомога більше територій. Він хоче усунути українську владу і знищити почуття української культурної, історичної, національної ідентичності. Це не те, з чим можна домовитися", — сказав Волкер.

За його словами, перший крок до будь-яких переговорів — це усвідомлення Росією того, що вона не досягне успіху. Тільки після закінчення війни, коли Україна переможе, можна буде говорити про те, як зробити мир постійним.

"Ось про що повинні бути переговори — про постійний мир після закінчення війни", — зауважив він.

Більше про переговори РФ і України, допомогу Заходу та можливість Третьої світової читайте у нашому матеріалі — "Третя світова війна є цілком можливою, — Курт Волкер про програш Росії, переговори з Путіним і плани Трампа".

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський назвав умову, за якої можливі переговори з РФ та повернення територій. Для цього Силам оборони нашої країни навіть не обов’язково відвойовувати кожну ділянку землі зі зброєю в руках.