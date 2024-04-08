Загрози нібито нависнуть неабиякі

Молдова може піти на введення військ до Гагаузької автономії, якщо та оголосить про свою автономію. Таку думку висловила голова автономної територіальної освіти Гагаузія Євгенія Гуцул, яка вже робила заяви щодо об’єднання Румунії та Молдови.

Вона сказала це в ефірі "Першого каналу". Більше того, Гуцул вважає, що Молдову та її культуру чекає "смерть" у разі приєднання до сусідньої держави.

"Для Молдови це смерть. І смерть молдавської мови, молдавської культури. Смерть молдавського етносу ", – заявила голова автономної освіти.

За її словами, прорумунські сили протягом 30 років ведуть пропаганду проти молдавської культури та державності на території Молдови. Зокрема, вони відмовляють молдаванам у праві називатися молдаванами, у праві на власну культуру, звичаї, традиції, на власну мову.

Водночас Гуцу впевнена, що у разі оголошення незалежності Гагаузії Кишинів може піти на введення військ, оскільки дії Молдови сьогодні контролює Бухарест.

"Буде реакція не тільки Кишинева, а й контролюючої дії молдавської влади Бухареста. Реакція може бути дуже різною: від гучних заяв, що загрожують, до введення військ і спроб розпустити Гагаузьку автономію", — сказала вона.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія має плани не лише щодо організації заворушень в Україні, а й щодо втручання у вибори у Молдові. Це треба, щоб зірвати шлях країни до ЄС.