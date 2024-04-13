Клоун Куклачов, який закликав бомбити Європу, переніс інфаркт прямо на ювілейному концерті

Лікарі не дають жодних прогнозів

Зірка радянських часів, відомий російський клоун та дресирувальник кішок Юрій Куклачов переніс великий інфаркт. Він перебуває у тяжкому стані.

Як пишуть росЗМІ, 12 квітня, під час ювілейного концерту в Москві, стан Куклачова різко погіршився. Спочатку подумали, що біль — результат защемлення нерва, але все виявилося набагато гірше.

Дресирувальника госпіталізували, вночі йому зробили операцію. За словами сина артиста Дмитра Куклачова, операція тривала три години. Поки що лікарі утримуються від прогнозів про подальший стан клоуна.

12 квітня Куклачову виповнилося 75 років. На честь свого дня народження він вирішив провести ювілейний концерт у "Вегас сіті холі". Усі виручені кошти дресирувальник обіцяв віддати на допомогу сім’ям загиблих та постраждалих під час теракту у концертній залі "Крокус" у Підмосков’ї.

Благодійні концерти заплановані також на 13 та 14 квітня. Їх вирішили не скасовувати, а замість Куклачова на них виступатимуть його діти, які пообіцяли "зробити все, щоб глядач був задоволений".

Варто зазначити, що Куклачов після теракту в концертному залі "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї заявив, що проти росіян "ополчився весь західний світ" і закликав бомбардувати Європу. Заяви звучали настільки абсурдними, що багато хто припустив, що клоун збожеволів, або зловживає спиртними напоями.