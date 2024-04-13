Призывавший бомбить Европу клоун Куклачев перенес инфаркт прямо на юбилейном концерте

Врачи не дают никаких прогнозов

Звезда советских времен, известный российский клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев перенес обширный инфаркт. Он находится в тяжелом состоянии.

Как пишут росСМИ, 12 апреля, во время юбилейного концерта в Москве, состояние Куклачева резко ухудшилось. Сначала подумали, что боль — результат защемления нерва, но все оказалось гораздо хуже.

Дрессировщика госпитализировали, ночью ему сделали операцию. По словам сына артиста Дмитрия Куклачева, операция продолжалась три часа. Пока врачи воздерживаются от прогнозов о дальнейшем состоянии клоуна.

12 апреля Куклачеву исполнилось 75 лет. В честь своего дня рождения он решил провести юбилейный концерт в "Вегас сити холле". Все вырученные средства дрессировщик обещал отдать на помощь семьям погибших и пострадавших во время теракта в концертном зале "Крокус" в Подмосковье.

Благотворительные концерты запланированы также на 13 и 14 апреля. Их решили не отменять, а вместо Куклачева на них будут выступать его дети, которые пообещали "сделать все, чтобы зритель был доволен".

Стоит отметить, что Куклачев после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье заявил, что против россиян "ополчился весь западный мир" и призвал бомбить Европу. Заявления звучали настолько абсурдно, что многие предположили, что клоун сошел с ума, или злоупотребляет спиртными напитками.