Розробляв улюблену зброю Путіна: у Росії вчений отримав термін за держзраду

Його заарештували ще у серпні 2021 року

У Петербурзі суд засудив до семи років позбавлення волі в колонії суворого режиму і штрафу в 100 тисяч рублів 76-річного фізика Олександра Куранова. Він займався розробкою гіперзвукових літаків.

Про це повідомила прессекретар Міського суду Петербурга Дар’я Лебедєва, пише "Медуза". Куранова визнали винним у державній зраді (275 КК РФ).

Судовий процес відбувався у закритому режимі, оскільки у справі є гриф "Цілком таємно". За словами Лебедєвої, суд розглянув справу протягом двох засідань.

За даними правозахисного проєкту "Перший відділ", мінімальний термін за статтею про держзраду становить 12 років і те, що Куранов отримав сім років, а справу розглянули за два засідання, говорить про те, що вчений уклав досудову угоду про співпрацю. "Частиною цієї "угоди" були свідчення проти Олександра Маслова, якого також звинувачують у "держзміні", а його справа зараз слухається Санкт-Петербурзьким міським судом", — пише видання.

Олександр Куранов — колишній генеральний директор і головний конструктор ВАТ "Науково-дослідницьке підприємство гіперзвукових систем", що входить до холдингової компанії "Ленінець". Після затримання Куранова у серпні 2021 року джерела російських ЗМІ повідомляли, що фізик, який багато років займався гіперзвуковими технологіями, "передав іноземному громадянину інформацію закритого характеру про ці наукові розробки".

Куранов брав участь у розробці програми гіперзвукових літальних апаратів "Аякс". За даними російських ЗМІ, протягом 15 років до затримання всі винаходи, запатентовані Курановим та його співавторами, стосувалися розробок у рамках "Аяксу".

У рамках розробки програми "Аякс" вчений працював із представниками США та Китаю. Газета "Комерсант" писала у 2001 році, що США в 1999 профінансували дослідницькі роботи в рамках програми "Аякс", відродивши проєкт, практично заморожений в середині 1990-х років. Олександр Куранов тоді казав газеті, що "цікавість американців до системи "Аякс" останнім часом зросла". Видання зазначало, що підприємство Куранова також вело переговори з Китаєм.

Варто зазначити, що російський диктатор Володимир Путін дуже часто говорив у публічних виступах про російську гіперзвукову зброю. Одночасно у РФ з 2018 року не менше 12 науковців, які займалися, зокрема гіперзвуковою тематикою, звинуватили у держзраді.

Нагадаємо, у травні 2023 року в російському Новосибірську затримали фізика Валерія Звегінцева за звинуваченням у держзраді. А у 2022 році за звинуваченням у держзраді були заарештовані 54-річний завідувач лабораторії квантових оптичних технологій Дмитро Колкер, 76-річний фізик Анатолій Маслов та 56-річний директор Інституту теоретичної та прикладної механіки ім. Християновича Сибірського відділення РАН Олександра Шиплюка.