Разрабатывал любимое оружие Путина: в России ученый получил срок за госизмену

Его арестовали еще в августе 2021 года

В российском Петербурге суд приговорил к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей 76-летнего физика Александра Куранова. Он занимался разработкой гиперзвуковых самолетов.

Об этом сообщила пресс-секретарь Городского суда Петербурга Дарья Лебедева, пишет "Медуза". Куранова признали виновным в государственной измене (275 УК РФ).

Судебный процесс шел в закрытом режиме, поскольку в деле есть гриф "Совершенно секретно". По словам Лебедевой, суд рассмотрел дело в течение двух заседаний.

По данным правозащитного проекта "Первый отдел", минимальный срок по статье о госизмене составляет 12 лет и то, что Куранов получил семь лет, а дело рассмотрели за два заседания, говорит о том, что ученый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. "Частью этой "сделки" были показания против Александра Маслова, которого также обвиняют в "госизмене", а его дело сейчас слушается Санкт-Петербургским городским судом", — пишет издание.

Александр Куранов — бывший генеральный директор и главный конструктор ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем", входящего в холдинговую компанию "Ленинец". После задержания Куранова в августе 2021 года источники российских СМИ сообщали, что физик, много лет занимавшийся гиперзвуковыми технологиями, "передал иностранному гражданину информацию закрытого характера об этих научных разработках".

Куранов участвовал в разработке программы гиперзвуковых летательных аппаратов "Аякс". По данным российских СМИ, в течение 15 лет до задержания все изобретения, запатентованные Курановым и его соавторами, касались разработок в рамках "Аякса".

В рамках разработки программы "Аякс" ученый работал с представителями США и Китая. Газета "Коммерсант" писала в 2001 году, что США в 1999 году профинансировали исследовательские работы в рамках программы "Аякс", возродив проект, практически замороженный в середине 1990-х годов. Александр Куранов тогда говорил газете, что "интерес американцев к системе "Аякс" в последнее время возрос". Издание указывало, что предприятие Куранова также вело переговоры с Китаем.

Стоит отметить, что российский диктатор Владимир Путин очень часто говорил в публичных выступлениях о российском гиперзвуковом оружии. Одновременно в РФ с 2018 года не менее 12 ученых, которые занимались, в том числе гиперзвуковой тематикой, обвинили в госизмене.

Напомним, в мае 2023 года в российском Новосибирске задержали физика Валерия Звегинцева по обвинению в госизмене. А в 2022 году по обвинению в госизмене были арестованы 54-летний заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Дмитрий Колкер, 76-летний физик Анатолий Маслов и 56-летний директор Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк.