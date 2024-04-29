У кавказькому регіоні РФ розстріляли пост патрульних: це вже другий випадок за тиждень

Внаслідок нападу загинули двоє поліцейських

У передмісті столиці Карачаєво-Черкесії Черкеську невідомі сдійснили напад на пост Державтоінспекції МВС Росії. Інцидент стався 28 квітня о 23:20 на трасі у селищі Мара-Аягі.

Нападники розстріляли з автоматів поліцейських і кинули в їхній бік вибухові пристрої. Про це повідомило МВС республіки.

За даними росЗМІ, двоє поліцейських загинули, ще четверо отримали поранення. Зокрема, загинув відряджений співробітник. А поранено чотирьох місцевих поліцейських. Судячи з кадрів, що з’явилися в соцмережах, поранення у них серйозні.

У той же час Telegram-канал Baza повідомив, що в ході перестрілки вогнем у відповідь співробітникам поліції вдалося ліквідувати трьох бойовиків.

У повідомленні йдеться, що під час зіткнення загинув працівник поліції. Є троє поранених – двоє поліцейських та один співробітник ОМОН.

Варто зазначити, що цей інцидент став другим за місяць. Раніше в Карачаєвську в районі "Нижнього Ринку" було скоєно ще один напад на посаду ДПС. Його скоїли 21 квітня. За попередніми даними напад на обидві посади організували одні й ті самі особи. Серед підозрюваних, за даними телеграм-каналу Baza, раніше називали Казбека Джазаєва, Руслана Семенова, Володимира Авер’янова, Ахмата Ельканова та його брата Руслана Ельканова.

Після першого нападу на вбрання з трьох осіб у Карачаєво-Черкесії, за даними телеграм-каналу SHOT, було введено план "Сірена". Тоді двоє співробітників поліції загинули, а одного було поранено. По їх УАЗу було відкрито вогонь, а потім у поліцейських забрали зброю та втекли на "Ладі".

Наразі співробітники правоохоронних органів встановлюють усі обставини події.

Раніше "Телеграф" повідомив, що чеченського генерала затримали у Дагестані, але спецназ його відбив.