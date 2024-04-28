Росіянин зарізав двох українців у Німеччині: що відомо про злочин

Громадяни країни-терористки не вперше вбивають наших земляків у Європі

Не встигла Україна відійти від жахливого вбивства українок у Німеччині, як стало відомо про чергову трагедію — у баварському містечку Мурнау 57-річний громадянин Росії напав на двох українців з ножем. 36-річний чоловік помер на місці, а 23-річний — у лікарні.

Підозрюваного у подвійному вбивстві вже затримали. Про це повідомляє DW.

Російські генерали українського походження, які вбивають українців

Росіянин напав на українців поблизу торгового центру. Поліцейські наразі опитують свідків. Вони намагаються встановити всі обставини, які передували подвійному вбивству.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що вбитими українцями були військовослужбовці. У Німеччині вони проходили реабілітацію.

Журналіст Андрій Цаплієнко написав у Телеграм-каналі, що вбивцею є місцевий z-патріот. Той відкрито підтримував російську агресію. Він напав на поранених військових, які не могли дати відсіч через поранення кінцівок.

Нагадаємо, що на початку березня у німецькому містечку Гоккенгайм знайшли тіло молодої жінки. Вона виявилась українкою на ім’я Маргарита Разаз. Разом з нею зникла її матір та донька.

Згодом виявилось, що дитину вкрали. Маргариту та її матір вбили, щоб забрати донечку. А причетними до цього жорстокого злочину виявились росіянка з чоловіком-німцем. Цікаво, що у пари вже були свої діти — троє синів.

Раніше "Телеграф" повідомляв нові деталі вбивства Марини Стеценко, матері Маргарити Разаз. Тіло жінки знайшли в озері.