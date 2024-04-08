У Путіна зробили нову заяву про теракт у "Крокусі" та українців: ЗМІ на пальцях пояснили, чому це маячня

Обвинувачені чарівним чином заговорили російською

У Росії продовжують активно звинувачувати Україну в причетності до теракту в "Крокус Сіті Холі". Так у понеділок, 8 квітня, Слідчий комітет Росії заявив, що нібито виявив зв’язок терористів з українськими спецслужбами.

"Зараз у кримінальній справі встановлено одинадцять осіб, причетних до скоєння особливо тяжкого злочину. Всім пред’явлені звинувачення та обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Слідством вже отримано значні дані про обставини підготовки терористів до злочину, які можуть свідчити про їхній зв’язок з українськими спецслужбами", — йдеться у повідомленні СК.

Водночас незалежні російські ЗМІ наводять цілу низку нестикувань у звинуваченнях РФ. Ці "докази" причетності України до того, що сталось у "Крокусі", також активно транслюють російські телеканали, серед яких Перший канал і "Росія 1".

Один із таких показали ввечері 7 квітня. Телеканали транслювали сюжети, на яких були кадри нового допиту чотирьох підозрюваних у теракті. За їхніми словами, куратор, який назвався ім’ям Сайфулло, доручив їм після нападу на "Крокус" їхати до Києва, де їм нібито мають заплатити по мільйону рублів. Версія ФСБ наполягає на тому, що, поки згадані терористи тікали, українські військові розбирали захисні споруди на кордоні, щоб відкрити їм прохід. Щобільше, Слідком заявив, що в обвинувачених у телефонах знайшли фотографії з українським прапором і з людьми в українській військовій формі.

"Озвучених слідчими фактів достатньо, щоб говорити про безпосередню участь української сторони у підготовці кривавої бійні у "Крокусі"", — йшлося у сюжеті Першого каналу.

Які нестикування виявлено

Але були помічені такі нестикування:

Українські військові нібито розмінували ділянки кордону на Сумщині для проходу передбачуваних терористів. Але спочатку вони мали пройти кордон з російської сторони у Брянській області, який також мали укріпити. У цій же ж області було затримано чотирьох звинувачуваних виконавців теракту.

У цій же ж області було затримано чотирьох звинувачуваних виконавців теракту. У телефонах терористів начебто знайшли фотографії з українською символікою. Багато з цих знімків можна легко знайти в інтернеті (раз, два, три).

(раз, два, три). У Києві виконавцям теракту нібито обіцяли заплатити мільйон рублів. Тільки питання в тому, що ці гроші там не можна було б обміняти: після початку повномасштабної війни Нацбанк України заборонив будь-які операції з російськими рублями.

Щобільше, було також помічено, що обвинувачені, які раніше спілкувалися лише через перекладача, у сюжетах Першого каналу та "Росії 1" вільно дають свідчення російською мовою. Журналісти акцентують на тому, що правдивість показань могла бути підірвана тортурами та численними побиттями. Адже кадри жорстокості під час затримання підозрюваних вже приголомшували мережу.

Раніше "Телеграф" писав, що нові "докази" Слідкому РФ вийшли настільки непереконливими, що у них не вірять навіть самі росіяни.