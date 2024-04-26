Як перемога, так скрізь він! Після "Крокуса" та Орська не з’являвся: росіяни висміяли Путіна

Глава Кремля намагається з’являтися у медіапросторі лише у позитивному світлі

Президент РФ Володимир Путін привітав "Металург" (Магнітогорськ) з перемогою в розіграші Кубка Гагаріна (чемпіонат Росії з хокею, де також грають іноземні клуби з Білорусі, Китаю та Казахстану). До речі, глава Кремля вважає, що саме він вигадав цей турнір.

Про це повідомляє Р-Спорт. За інформацією джерела, президент "Металурга" так захопився святкуванням, що не став говорити з Путіним по телефону.

"Віктор Філіпович (Рашніков — президент "Металурга" — Ред), вітаю вас з перемогою "Магнітки".

Хотів вам зателефонувати, але ви були так зайняті, ніяк було з вами не зв’язатися, відзначали з командою перемогу”, – сказав Путін.

"Металург" обіграв "Локомотив" з рахунком 4-0 у фінальній серії та втретє в історії виграв трофей.

У мережі висміяли Путіна, який моментально примазується до перемог, а після теракту в "Крокус Сіті Холл" глава Кремля зник на цілий день, після чого висунув безглузду версію про слід України в теракті. Крім того, глава Кремля мовчить про повені у РФ, зокрема в Орську.

Раніше повідомлялося, що російський хокейний клуб СКА зазнав невдачі після зустрічі з Путіним, хоча президент РФ "зарядив команду на перемоги".