В кавказском регионе РФ расстреляли пост патрульных: это уже второй случай за неделю

В результате нападения погибли двое полицейских

В пригороде столицы Карачаево-Черкессии Черкесске неизвестные напали на пост Госавтоинспекции МВД России. Инцидент произошел 28 апреля в 23:20 на трассе в поселке Мара-Аягъы.

Напавшие расстреляли из автоматов полицейских и бросили в их сторону взрывные устройства. Об этом сообщило МВД республики.

По данным росСМИ, двое полицейских погибли, еще четверо получили ранения. В частности, погиб прикомандированный сотрудник. А ранены четыре местных полицейских. Судя по кадрам, появившимся в соцсетях, ранения у них– серьезные.

В то же время Telegram-канал Baza сообщил, что в ходе перестрелки ответным огнём сотрудникам полиции удалось ликвидировать троих боевиков.

В сообщении говорится, что во время столкновения погиб сотрудник полиции. Есть трое раненых — двое полицейских и один сотрудник ОМОН.

Стоит отметить, что данный инцидент стал вторым за месяц. Ранее в Карачаевске в районе "Нижнего Рынка" было совершено ещё одно нападение на пост ДПС. Его совершили 21 апреля. По предварительным данным нападение на оба поста организовали одни и те же лица. В числе подозреваемых, по данным телеграм-канала Baza, ранее называли Казбека Джазаева, Руслана Семенова, Владимира Аверьянова, Ахмата Эльканова и его брата Руслана Эльканова.

После первого нападения на наряд из трёх человек в Карачаево-Черкесии, по данным телеграм-канала SHOT, был введён план "Сирена". Тогда двое сотрудников полиции погибли, а один был ранен. По их УАЗу открыли огонь, а потом забрали у полицейских оружие и скрылись на "Ладе".

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее "Телеграф" сообщил, что чеченского генерала задержали в Дагестане, но спецназ его отбил