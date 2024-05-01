Школярці з Киргизстану так не сподобалася Москва, що вона вирішила накласти на себе руки: майже вийшло

Мати вчасно побачила записку

Школярці з Киргизстану так не сподобалася Москва, куди вона нещодавно переїхала разом із батьками, що вона намагалася вчинити самогубство. Дівчинку вчасно знайшла матір.

Про це повідомляють російські інтернет-пабліки. Так, за даними каналу "Baza", йдеться про дев’ятикласницю Аріну (ім’я змінено), яка із серпня 2023 року живе в Москві разом зі своєю родиною. Вони переїхали з Киргизстану і живуть у орендованій квартирі в одній із московських багатоповерхівок.

"Столиця Аріну не вразила — вона дуже хотіла додому", — йдеться у матеріалі.

Дійшло до того, що після чергової сварки з матір’ю, яку та вмовляла повернутись на батьківщину, дівчинка пішла до своєї кімнати і написала записку, де попросила у мами вибачення, після чого вчинила спробу самогубства.

Мати вчасно побачила записку, злякалася і викликала швидку. Дівчинку госпіталізували до дитячої лікарні і зараз із нею вже все добре.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після удару по Харкову у РФ наклав на себе руки інженер, який створював ракети.