Школьнице из Кыргызстана так не понравилась Москва, что она решила покончить с собой: почти получилось

Мать вовремя увидела записку

Школьнице из Кыргызстана так не понравилась Москва, куда она недавно переехала вместе с родителями, что она пыталась совершить самоубийство. Девочку вовремя нашла мать.

Об этом сообщают российские интернет-паблики. Так, по данным канала "Baza", речь идет о девятикласснице Арине (имя изменено), которая с августа 2023-го года живет в Москве вместе со своей семьей. Они переехали из Кыргызстана и живут в съёмной квартире в одной из московских многоэтажек.

"Столица Арину не впечатлила — она сильно хотела домой", — говорится в материале.

Дошло до того, что после очередной ссоры с матерью, которую та уговаривала вернуться на родину, девочка ушла в свою комнату и написала записку, где попросила у мамы прощения, после чего совершила попытку самоубийства.

Мать вовремя увидела записку, испугалась и вызвала скорую. Девочку госпитализировали в детскую больницу и сейчас с ней уже все хорошо.

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