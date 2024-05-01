Школьнице из Кыргызстана так не понравилась Москва, что она решила покончить с собой: почти получилось
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Мать вовремя увидела записку
Школьнице из Кыргызстана так не понравилась Москва, куда она недавно переехала вместе с родителями, что она пыталась совершить самоубийство. Девочку вовремя нашла мать.
Об этом сообщают российские интернет-паблики. Так, по данным канала "Baza", речь идет о девятикласснице Арине (имя изменено), которая с августа 2023-го года живет в Москве вместе со своей семьей. Они переехали из Кыргызстана и живут в съёмной квартире в одной из московских многоэтажек.
"Столица Арину не впечатлила — она сильно хотела домой", — говорится в материале.
Дошло до того, что после очередной ссоры с матерью, которую та уговаривала вернуться на родину, девочка ушла в свою комнату и написала записку, где попросила у мамы прощения, после чего совершила попытку самоубийства.
Мать вовремя увидела записку, испугалась и вызвала скорую. Девочку госпитализировали в детскую больницу и сейчас с ней уже все хорошо.
Напомним, ранее мы писали о том, что после удара по Харькову в РФ покончил собой инженер, создававший ракеты.