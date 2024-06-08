Карма настигла еще одного коллаборанта: в России совершено покушение на бывшего мэра Купянска

Московские врачи пытаются спасти предателю жизнь

Коллаборант Геннадий Мацегора, который сотрудничал с россиянами во время оккупации Купянска, пережил покушение. Теперь он в критическом состоянии.

Об этом информирует пресс-служба Главного управления разведки, в Telegram. Отмечается, что покушение совершено в городе Старый Оскол (Белгородская область) 7 июня.

Разведчики информируют, что Мацегора был мэром Купянска от ныне запрещенной партии ОПЗЖ и добровольно пошел на сделку с оккупантами. В частности он в июне 2022 года подписал т.н. "протокол" о создании оккупационной администрации Харьковской области и огласил об этом публично.

Перед освобождением города он смог сбежать в Белгородскую область, где находился под усиленной охраной, которая, впрочем, его не спасла.

"В настоящее время московские врачи уже вторые сутки пытаются помешать Мацегоре попасть на кобзоновый концерт. Состояние предателя украинского народа — критическое", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что народная артистка Украины из Херсона сотрудничала с оккупантами. Ее приговорили к 10 годам заключения.