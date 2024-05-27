"Бидло" відповідатиме за культуру: на Херсонщині окупанти призначили нового "міністра"

До окупації колаборант викладав в університеті

На окупованій частині Херсонської області російські окупанти змінили склад незаконного "уряду". Так званим "міністром культури" призначили колишнього блогера Артема Лагойського, відомого під псевдонімом "Бидло".

Про це повідомляють росЗМІ, передає IPC-Південь. Перед цим Лагойський був заступником міністра культури окупованої частини Херсонської області.

Лагойський замінив на цій посаді депутата Суворовської райради від "Блоку Володимира Сальдо" колаборанта Олександра Кузьменка. Чому Кузьменка зняли з посади та де він тепер зараз невідомо.

"Радий, що можу приносити користь своїй малій батьківщині, яка тільки почала робити внесок у спільну скарбничку культури нашої неосяжної країни", — сказав Лагойський.

До початку повномасштабної війни колаборант жив у Херсоні та працював у Херсонському державному університеті на кафедрі економіки. Був завідувачем навчально-методичної лабораторії суспільствознавчих дисциплін – історія, правознавство, громадянська освіта та етика – Херсонської академії безперервної освіти. Також він вів свій YouTube-канал "Good Games Бидло" під псевдонімом "Бидло" — стримав онлайн-ігри. За словами користувачів мережі, поводився він на ефірах агресивно — ображав гравців і навіть нецензурно виражався у бік правоохоронців. До слова, була у нього і сторінка у забороненій соціальній мережі "Вконтакте".

Свою діяльність в інтернеті Лагойський припинив чотири роки тому, набравши на YouTube 350 передплатників. Після окупації Херсона у 2022 році став співпрацювати з росіянами, увійшов до складу "президії Асамблеї народів Росії" та очолює відділення цієї незаконної організації на лівобережжі Херсонської області, куди втік після звільнення Херсона. На посаді "заступника міністра культури" в окупаційному мінкульті займався філармонією, бібліотеками та музеями в Херсоні.

17 серпня 2023 року СБУ повідомила про підозру 32-річному Артуру Лагойському у колабораційній діяльності.

"Він безпосередньо здійснював загальне управління незаконним органом влади та підлеглими структурними підрозділами та установами, представляв інтереси окупаційної адміністрації області у взаємовідносинах з органами влади РФ ", — йдеться у повідомленні про підозру.

Представник Федерального агентства у справах національностей Ігор Полевіков та Артем Лагойський

Також "Телеграф" розповідав про те, що народна артистка України із Херсона співпрацювала з окупантами. Її засудили до 10 років ув’язнення.