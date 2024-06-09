Садовенко в Москві набула всіх атрибутів генеральської дружини

Телеграм-канал ВЧК-ОДПУ продовжує розкривати піднаготну генералів Міноборони часів нинішнього голови Ради безпеки Сергія Шойгу. Наразі черга дійшла до заступника міністра оборони Юрія Садовенка, який нещодавно був відправлений у відставку.

Генерал Юрій Садовенко, вимушено поступився дружиною колезі Тимуру Іванову, але не опустив руки тп поїхав на море і дуже скоро з відрядження з півдня привіз собі нову наречену. Таку, що про її минуле досі шепочеться вся масажна промисловість Сочі. Про це йдеться на сторінці телеграм каналу.

"Юрій Садовенко на курорті був практичним до бездоганності. У пошуках нового кохання генерал не став навіть нікуди ходити, вона приїхала сама, а якщо точніше, то він її викликав до себе в готель сам", — йдеться у повідомленні.

На той момент 31-річна масажистка Ганна Коткіна, яка приїхала до Сочі з Примор'я спробувати щастя та знайти багатого нареченого, свій щасливий квиток не прогавила. Вже після пари побачень у поєднанні з розслаблюючими практиками масажистки та курортний роман переріс у стосунки. А невдовзі й у квитки на літак до Москви: спочатку для Ганни, потім і для її мами та кота.

Взявши після весілля прізвище чоловіка, Ганна Садовенко в Москві обзавелася всіма атрибутами генеральської дружини: пересіла за кермо "Мерседеса", переїхала в престижний ЖК "Кутузовська Рів'єра", але телефонний номер не змінила і досі отримує дзвінки від сочинських любителів масажу. Що, вкрай не подобається її чоловіку.

Як вдалося з'ясувати ВЧК-ОГПУ, Ганна Коткіна приїхала на курорти Краснодарського краю з Примор'я, де мешкала з матір'ю. Там вона працювала секретарем директора наркологічного кабінету. Її старий контакт фігурує в записниках, як Аня Номера.

Жінка активно себе пробувала в різних професіях, шукала робітників для Польщі, Ізраїлю, Кореї, працювала в логістичній компанії та продавцем у магазині. Однак потім зупинилася на іншій професії — більша частина згадок Ганни Коткіної пов'язана з наданням їй послуг з масажу з виїздом. І, зважаючи на те, на що вказує контактний номер Анни Коткіної, їй доводилося робити масаж навіть у Казино.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії затримали заступника голови Генштабу генерала Вадима Шамаріна. Перед цим у справі про хабар був заарештований Тимур Іванов, який обіймав посаду заступника міністра оборони.