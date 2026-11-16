Навіщо насправді на шампурі хвилястий край: зовсім не для краси

Форма самого стрижня теж впливає на те, як тримаються шматочки

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Хвиляста ділянка шампура біля ручки допомагає фіксувати його на мангалі в потрібному положенні. Завдяки вигинам він не прокручується самовільно, а м’ясо зручно повертати до жару різними боками для рівномірного обсмажування.

Продемонстрував призначення хвилястої частини шампура користувач з ніком Rower Express у соцмережі TikTok. Він показав, як це працює на практиці.

Один із варіантів такої конструкції описав винахідник Кеннет Шурр у патенті США, виданому ще у далекому 1960 році. У класичному шампурі кілька U-подібних вигинів біля ручки спрямовані в різні боки й слугують опорами.

На мангалі з вертикальним бортиком один із вигинів надягають на його край: так шампур утримується від обертання. Щоб підсмажити наступний бік, стрижень повертають на чверть оберту й установлюють на бортик сусідній вигин. На пласкій опорі конструкція спирається на два сусідні вигини, які працюють як ніжки.

Після чверті оберту на бортик установлюють сусідній вигин шампура Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Вигини мають і теплову функцію: за описом винахідника, вони розсіюють тепло на шляху до металевої ручки.

До слова, щоб не витрачати пів години на розпалювання, можна скористатися простим, але незвичайним лайфхаком, який показав професійний кухар. Головний секрет методу — правильна підготовка та використання звичайного фена для посилення жару.

Як розповідав "Телеграф", чим загрожує смаження шашлику на власному балконі. Організація пікніків на балконах і лоджіях багатоквартирних будинків із використанням мангалів чи грилів є прямим порушенням законодавства України та правил співжиття.