Чи зникне інтернет 17 листопада: чому сценарій із глобальною атакою – фейк

У соцмережах закликають запасатися продуктами, водою та готівкою перед вигаданою катастрофою

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"Кінець інтернету" 17 листопада 2026 року – фейк: чутки про світову кібератаку й обнулення банківських рахунків спростував Центр протидії дезінформації. Інтернет не має єдиного центру, вимкнення якого зупинило б усю мережу на три місяці.

За даними ЦПД, за докази майбутньої катастрофи автори дописів видають звичайні урядові рекомендації щодо підготовки до надзвичайних ситуацій.

Що насправді заплановано на 17 листопада

Чутки про катастрофу підживлюють паніку навколо 17 листопада

Вкиди поєднують вигадану катастрофу з реальною перевіркою системи оповіщення у США

До історії про хакерів прив’язали перевірку системи оповіщення у США, заплановану на 17 листопада. Вона передбачає тестове повідомлення на радіо й телебаченні. Поради урядів мати запаси на випадок надзвичайних ситуацій також використали для залякування.

"Насправді ці рекомендації не пов’язані з 17 листопада й не містять попереджень про кібератаку. Також до чутки прив’язали заплановану на 17 листопада перевірку системи оповіщення у США. Йдеться лише про тестове повідомлення на радіо й телебаченні. Відключення інтернету чи обмеження доступу до банківських рахунків не передбачені", – зазначили в Центрі протидії дезінформації.

Такі вкиди будують за типовою схемою: вигадують катастрофу, додають точну дату, а потім підкріплюють історію реальними, але не пов’язаними з нею подіями. Так механізм поширення чутки пояснив керівник Департаменту медіаграмотності ЦПД Іван Сличко в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

Чому хакери не можуть вимкнути весь інтернет одним ударом

Інтернет складається з тисяч з’єднаних між собою мереж. Єдиного "рубильника" чи центру керування в нього немає, а стійкість забезпечують резервні маршрути передачі даних, дублювання інфраструктури й резервне живлення вузлів. Про ці принципи пише "Детектор медіа" з посиланням на пояснення фахівців Internet Society, Cloudflare та звіти Організації економічного співробітництва та розвитку.

Дані передаються пакетами, для яких мережа обирає доступні маршрути. Якщо один шлях перестає працювати, пакети можуть пройти іншим. Тому пошкодження кабелю, відмова окремого вузла чи збій у провайдера не зупиняють автоматично решту незалежних мереж.

Резервні маршрути дозволяють передавати дані в обхід пошкодженої ділянки мережі Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Наприклад, у листопаді 2024 року в Балтійському морі пошкодили два кабелі: між Фінляндією та Німеччиною, а також між Швецією та Литвою. Пропускна здатність скоротилася, проте з’єднання для користувачів відновили в обхід несправності. Саме розподілена будова робить сценарій одночасного вимкнення світового інтернету на місяці практично неможливим.

Чому не "обнуляться" всі рахунки та які збої реальні

Банківські рахунки також не зберігаються в одній спільній системі. Банки мають окрему інфраструктуру, резервні копії та журнали операцій, а дані про баланси дублюються на незалежних серверах. Як пояснює Popfake, це робить твердження про одночасне безповоротне "обнулення" всіх рахунків технічно нездійсненним.

Реальними залишаються локальні й регіональні перебої: через кібератаки, пошкодження інфраструктури або проблеми з електроживленням. Вони здатні порушити доступ до окремих сервісів чи залишити без зв’язку певну територію. Мобільна мережа теж залежить від живлення базових станцій і транспортної інфраструктури оператора.

"Якщо впав лише ваш домашній роутер (бо хтось перерізав кабель у під’їзді), мобільні дзвінки та SMS можуть жити далі. Але якщо проблема в живленні, базових станціях або транспортній мережі провайдера – мобільна мережа починає сипатися миттєво", – пояснив український підприємець, цифровий експерт і громадський діяч Владислав Смірнов.

Як повідомляв "Телеграф", у Києві планують понтонні переправи як альтернативу мостам, але вони навряд чи повністю замістять їх. Вони мають дати щонайменше половину пропускної здатності для приблизно 600 тисяч автомобілів, які щодня перетинають столичні мости.