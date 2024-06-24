Напади в Дагестані: чим закінчилася епопея, головне на цю годину (відео)

У Дагестані 23 червня прокотилася серія терактів. Невідомі обстріляли синагогу та церкву.

Вранці у понеділок, 24 червня, Національний антитерористичний комітет Росії оголосив про завершення контртерористичної операції (КТО) у Дагестані. Правовий режим КТО у Махачкалі та Дербенті скасовано.

Загрозу нібито ліквідовано. Про це пишуть низка росЗМІ.

Місцеві паблики стверджують, що одним із ліквідованих у Дагестані терористів виявився боєць ММА Гаджимурад Кагіров. Він був вихованцем школи Абдулманапа Нурмагомедова та бійцем клубу його сина Хабіба Eagles MMA.

Також відомо, що внаслідок зіткнень у Дербенті та Махачкалі кількість постраждалих зросла до 20 осіб. Серед них 17 працівників правоохоронних органів. Загалом, за даними ЗМІ, постраждали 44 особи. З них 37 правоохоронців.

Серед вбитих – священик. Йому перерізали горло. Внаслідок нападу також загинули охоронець церкви та троє невідомих.

Нагадаємо, що 23 червня приблизно о 17:55 невідомі одночасно кинули запальні пристрої до синагоги та християнської церкви в Дербенті. Після цього вони одразу ж відкрили вогонь по співробітникам поліції, які охороняють будівлі. Почалася пожежа. За даними росЗМІ, злочинці втекли на білому "Фольксвагені Поло".

Через півгодини, о 18:30, друга група бойовиків відкрила вогонь по поліцейським, які несли службу поряд з церквою на вулиці Мірзабекова в Махачкалі. Четверо правоохоронців загинули. Після цього нападники захопили автомобіль ВАЗ-2114 та втекли. Пізніше з’ясувалося, що синагога в місті теж зазнала нападу. У будівлю кинули коктейль Молотова. Злочинці також відкрили вогонь по поліцейським ще у двох локаціях міста.

Раніше "Телеграф" повідомив, що стрілянина також сталася на КПП на кордоні Дагестану та Абхазії (окупованої росіянами території Грузії), там загинула одна людина.