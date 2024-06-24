Нападения в Дагестане: чем закончилась эпопея, главное к этому часу (видео)

В российском Дагестане 23 июня прокатилась серия терактов. Неизвестные обстреляли синагогу и церковь.

Утром в понедельник, 24 июня, Национальный антитеррористический комитет России объявил о завершении контртеррористической операции (КТО) в Дагестане. Правовой режим КТО в Махачкале и Дербенте отменен.

Угроза якобы ликвидирована. Об этом пишут ряд росСМИ.

Местные паблики утверждают, что одним из ликвидированных в Дагестане террористов оказался боец ММА Гаджимурад Кагиров. Он был воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова и бойцом клуба его сына Хабиба Eagles MMA.

Также известно, что в результате столкновений в Дербенте и Махачкале число пострадавших возросло до 20 человек. Среди них 17 сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным СМИ, пострадали 44 человека. Из них 37 правоохранителей.

Среди убитых — священник. Ему перерезали горло. В результате нападения также погибли охранник церкви и трое неизвестных.

Напомним, что 23 июня примерно в 17:55 неизвестные одновременно бросили зажигательные устройства в синагогу и христианскую церковь в Дербенте. После этого они сразу же открыли огонь по сотрудникам полиции, охраняющим здания. Начался пожар.

По данным росСМИ, преступники скрылись на белом "Фольксвагене Поло".

Спустя полчаса, в 18:30, вторая группа боевиков открыла огонь по полицейским, которые несли службу рядом с церковью на улице Мирзабекова в Махачкале. Четверо правоохранителей погибли. После этого нападавшие захватили автомобиль ВАЗ-2114 и скрылись. Позже выяснилось, что синагога в городе тоже подверглась нападению. В здание бросили коктейль Молотова. Преступники также открыли огонь по полицейским еще в двух локациях города.

Ранее "Телеграф" сообщил, что стрельба также произошла на КПП на границе Дагестана и Абхазии (оккупированной россиянами территории Грузии), там погиб один человек.