У Дагестані не вщухає стрілянина, мешканців закликали не виходити з дому: подробиці (відео)

У містах працює Росгвардія

У російській Махачкалі (Дагестан) продовжуються сутички між невідомими бойовиками та поліцією. Місцевих жителів попросили не виходити з дому без потреби, а в одному із нападників впізнали сина місцевого чиновника.

Про це повідомляють російські телеграм-канали. Зокрема, повідомляється, що в Махачкалі на вулиці Орджонікідзе горить автомобіль поліцейських, а в Дребенті помітили машини спецназу.

Натомість з’явилися також повідомлення про те, що сталася стрілянина на КПП на кордоні Дагестану та Абхазії (окупованої росіянами території Грузії), там загинула одна людина.

За даними місцевої влади у Дребенті скасовано всі заходи. При цьому, за даними МВС, у двох містах було поранено 16 мирних жителів. У відомстві також повідомили, що шістьох силовиків було вбито, а ще 12 отримали поранення.

Також повідомляється, що по всьому Дагестану було запроваджено режим контртерористичної операції. За деякими даними одного з нападників у Махачкалі вдалося ліквідувати, у Дребенті продовжують чути звуки стрілянини, а будівлі церкви та синагоги сильно пошкодило вогнем.

Тим часом канал "Голос Дагестану" повідомляє, що одним із терористів виявився син чинного голови муніципальної освіти Дагестану. Правдивість цієї інформації не підтверджено.

Як повідомлялося раніше, 22 березня 2024 року в "Крокус Сіті Холлі" у Підмосков’ї озброєні люди відкрили стрілянину по відвідувачах. Через деякий час після цього концертний зал спалахнув. Деякі з очевидців також повідомляли про вибух.

Відповідальність за теракт на себе взяло терористичне угруповання ІДІЛ. Після затримання нападників та жорсткого допиту бойовики цієї організації пообіцяли повторити напади в Росії.