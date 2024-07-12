З’явилося фото та дані російського контрактника, який застрелив трьох товаришів по службі на Бєлгородщині, та втік

Росіяни ввели план "Перехоплення"

У Бєлгородській області російський військовий-контрактник застрелив трьох товаришів по службі та втік зі зброєю з частини. У регіоні оголошено план "Перехоплення".

Як пишуть росЗМІ, інцидент стався пізно ввечері 11 липня у військовій частині у Грайворонському районі, село Козинки. 28-річний рядовий напав на інших військовослужбовців.

Контрактник застрелив двох "колег", ще одного поранив. Після цього він втік, прихопивши із собою кулемет Калашнікова та 70 набоїв. Попередня причина інциденту, яку вказують РосЗМІ, — побутовий конфлікт.

Відомо, що нападник народився у місті Чебоксари. Чоловіка шукають уже понад десять годин. За однією з версій він міг перетнути кордон і піти на територію України.

У мережі з’явилося орієнтування на "стрілка". Кумедно, що в ній безліч граматичних помилок. Вказується, що контрактника, який відкрив стрілянину, звуть Олексій Журавльов, він навідник.

Як повідомляв "Телеграф", 6 червня в Москві людина зі зброєю відкрила стрілянину на вулиці. Внаслідок цього загинув 35-річний чоловік. Його особу правоохоронці не розкривають, але за даними ЗМІ було вбито 34-річного Костянтина Балішанського. Це скейтер, який брав участь у команді NikeSB Росія.