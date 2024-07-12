Появилось фото и данные российского контрактника, который застрелил троих сослуживцев на Белгородщине и сбежал

Россияне ввели план "Перехват"

В Белгородской области российский военный-контрактник застрелил троих сослуживцев и сбежал с оружием из части. В регионе объявлен план "Перехват".

Как пишут росСМИ, инцидент произошел поздно вечером 11 июля в военной части в Грайворонском районе, село Козинки. 28-летний рядовой напал на других военнослужащих.

Контрактник застрелил двоих "коллег", еще одного ранил. После этого он сбежал, прихватив с собой пулемет Калашникова и 70 патронов. Предварительная причина инцидента, которую указывают росСМИ — бытовой конфликт.

Известно, что нападавший родился в городе Чебоксары. Мужчину ищут уже более десяти часов. По одной из версий, он мог пересечь границу и уйти на территорию Украины.

В сети появилась ориентировка на "стрелка". Забавно, что в ней множество грамматических ошибок. Указывается, что контрактника, открывшего стрельбу, зовут Алексей Журавлев, он наводчик.

Как сообщал "Телеграф", 6 июня в Москве человек с оружием открыл стрельбу на улице. В результате погиб 35-летний мужчина. Его личность правоохранители не раскрывают, но по данным СМИ убит был 34-летний Константин Балишанский. Это скейтер, участвовавший в команде NikeSB Россия.