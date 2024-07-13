Путін вперше за шість років оновив біографію: яку історію він вигадав про війну в Україні

У Кремлі просувають пропагандистські наративи

Кремль поновили біографію президента РФ Володимира Путіна на його особистому сайті. Це сталося вперше із 2018 року.

"Телеграф" вивчив, чим хоче запам’ятатись російський диктатор. У його біографії не обійшлося без улюбленого Кримського мосту та нападу на Україну.

Сторінку з біографією Путіна доповнили подіями з 2018 до 2024 року. З’явився окремий розділ про чергові перемоги на виборах у 2018 році. Також цілий розділ присвячений Кримському мосту, який відкрили 15 травня 2018 року для автомобілів, а 23 грудня 2019 року – для поїздів. Але в цьому розділі жодного слова не сказано про удари по мосту, про його руйнування та пошкодження під час повномасштабної війни в Україні.

Також сказано про чемпіонат світу з футболу в Росії, пандемію коронавірусу, створення вакцини "Супутник", поправки до Конституції та напад на Україну у 2022 році. У пункті про початок повномасштабної війни просуваються кремлівські наративи про те, що Росія нібито "рятувала" та "захищала" жителів раніше захоплених Донецької та Луганської областей. Також сказано про "денацифікацію та демілітаризацію України", та захоплення нових територій у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Завершується нова біографія Путіна главою про вибори 2024 року, де він знову став президентом Росії. Прессекретар російського диктатора повідомив, що біографія 71-річного Володимира Путіна й надалі оновлюватиметься.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Путін висунув неймовірну умову для припинення вогню в Україні. Він заявив, що мирне врегулювання через посередників є "вкрай малоймовірним".