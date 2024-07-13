В США захотіли співпраці з Індією після візиту Моді до російського диктатора Путіна

США хочуть співпрацювати з Індією, лідер якої катається у гості до диктатора

США налаштовані на тіснішу співпрацю з Індією, про що 12 липня говорили радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван та радник з Національної безпеки Індії Аджит Довал. Проте такі переговори проходять на тлі того, що прем'єр Індії Нарендра Моді нещодавно відвідував російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що Салліван та Довал під час переговорів 12 липня обговорили широкий спектр питань двостороннього, регіонального та міжнародного значення.

"Салліван та Довал… домовилися тісно співпрацювати для подальшого просування індо-американських відносин, що побудовані на спільних цінностях та спільних стратегічних інтересах й інтересах безпеки", – сказано у повідомленні.

Окрім того, чиновники підтвердили необхідність вести колективну роботу над вирішенням глобальних викликів миру і безпеки. Проте малозрозуміло, як це співвідноситься з візитом до диктатора, який наніс Моді.

Нагадаємо раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Індія відмовилася від співпраці з Росією на десятки мільярдів доларів.

Як повідомлялося раніше, голова Генштабу Індії Аніл Чаухан, заявляв, що геополітична важливість Росії з часом знижуватиметься, а ось роль Китаю, навпаки, зростатиме.