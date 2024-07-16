У Росії не можуть виконати наказ Путіна: чиновник проговорився, але його відразу заткнули

Російський спортивний функціонер зробив гучну заяву, після чого дав задню

Чутки про те, що Росія не може провести альтернативну Олімпіаду у вересні 2024 року, схоже, виявилися правдивими. Примітно, що указ про проведення "Ігор Дружби-2024" підписав особисто президент РФ Володимир Путін.

У вівторок, 16 липня, президент Федерації важкої атлетики Росії (ФТАР) Максим Агапітов заявив про офіційне перенесення змагань на 2025 рік. Про це повідомляє Р-Спорт.

"Були заплановані Ігри дружби. Офіційно я знаю, що ці Ігри перенесені на наступний рік, тому ми були націлені саме на ці змагання як на міжнародні", — заявив Агапітов.

Через кілька годин Агапітов відмовився від своїх слів, передає ТАСС.

"Офіційної інформації у мене немає, говорячи про перенесення, я спирався на відкриті джерела. Інформацію про перенесення я не маю права озвучувати", — сказав Максим.

У мережі припускають, що чиновника "заткнула" влада.

РФ планувала провести "Ігри Дружби" після Олімпіади в Парижі з 15 по 29 вересня 2024 року в Москві та Єкатеринбурзі. Країна-агресор хотіла заманити спортсменів величезними призовими (40 тис. доларів за "золото", 30 тис. доларів — за "срібло" та 20 тис. доларів — за "бронзу"). Крім того, переможці "Ігор" мають отримати медалі із чистого золота.

Міжнародний олімпійський комітет та Асоціація міжнародних літніх олімпійських федерацій закликали Росію скасувати ці змагання, а інші країни утриматися від участі у них. У РФ цинічно хотіли запросити українських спортсменів на ці Ігри. Влітку 2024 року у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Росія не в змозі провести цей турнір.