Затоплено понад п'ятсот ділянок: в Росії прорвало чергову дамбу (відео)

Місцева влада заперечує факт прориву дамби

В Росії Дальнереченськ Приморського краю підтоплює через прорив дамби на річці Малинівка. Мешканців мікрорайону М'ясокомбінату закликають до евакуації.

Як повідомляє ТАСС із посиланням на пресслужбу Міністерства у справах ГО та НС регіону, постраждалих наразі немає. Попередньо під загрозою затоплення 50 будинків.

Більшість місцевих жителів відмовляються евакуюватися. Наразі надлишок води перекачують насосами, аби знизити ризик підтоплень. Фахівці відсипають дамбу на 6 самоскидах. На кадрах видно, що сама дамба складається з мішків з піском, шин та водонепроникного настилу. Також помітно, що частину цієї конструкції нібито змило.

За даними місцевих, деякі дороги міста сильно затопило, тому машинам важко пересуватися.

Водночас адміністрація Дальнереченська спростувала інформацію про прорив дамби в районі М'ясокомбінату. Раніше у мережі писали, що через відкритий шлюз за мікрорайоном ЛДК топить район М'ясокомбінату.

Але, за словами адміністрації, спуск води за ЛДК відбувається, щоб уникнути затоплення південних вулиць мікрорайону.

"Потік води зі шлюзу дуже маленький порівняно з великою і переповненою річкою Малинівкою. Малинівка переповнена через велику хвилю, яка наповнила річку з сопок та гір Приморського краю", – каже адміністрації міста.

Водночас місцеві стверджують, що вода, яка надходить зі шлюзу, не впливає на підйом рівня в Малинівці та М'ясокомбінаті.

Також вже з'явилися відео дамби до прориву, які підтверджують цей факт. Її стан наразі не схожий на просто відкритий шлюз. Зазначається, що дамба складається з покришок та мішків.

МНС повідомило, що в регіоні вже підтоплено 3 житлові будинки та 535 присадибних ділянок. Рятувальники вже відкачали 300 тис. куб м води та перевезли понад 200 осіб.

Раніше "Телеграф" розповідав, що велика вода знову накриває Росію, в кількох районах змило мости та затопило півсотні будинків.