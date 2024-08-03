Змило мости та затопило півсотні будинків: велика вода знову накриває Росію (фото, відео)

Під загрозою повного затоплення п'ять населених пунктів

В російському Забайкальському краї затопило щонайменше 50 житлових будинків через розлив двох річок Баляга і Микирта. Великою водою змиває дороги та мости, запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомляють росЗМІ. Зазначається, що повінь накрила місто Петровськ-Забайкальське та деякі села Бурятії.

У Забайкальському краї підтоплено наразі 22 приватні будинки, водою змило міст у місті.

За словами Губернатора краю Олександра Осипова, понад 50 будинків постраждало від паводка у місті Петровськ-Забайкальський та селищі Орловське.

У регіональному управлінні МНС додали, що людей продовжують евакуйовувати, серед них є 12 дітей. На місці події працюють 39 осіб та спецтехніка.

У селищі Орловське в Агінському районі під водою опинилася 21 ділянка, на якій проживає понад 60 осіб. Рятувальники вже почали відкачувати воду машинами, водночас деякі місцеві відмовляються евакуюватися.

У сусідній Бурятії також потоп, вода затоплює села, змиває дороги та мости. У кількох районах було запроваджено режими надзвичайної ситуації.

Зазначається, що через сильні дощі річки вийшли з берегів і піднявся рівень води в Хонхолойському водосховищі — вона почала переливатися через греблі. У результаті під загрозою повного затоплення опинилися п'ять населених пунктів Мухоршибірського району.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росію накриває повінь та виверження вулкана.