США звернуться до України через ситуацію в Курській області

Хоча США не змінили політику щодо використання американської зброї

У Вашингтоні звернуться до Києва, аби "трохи краще зрозуміти" ситуацію в Курській області РФ, де вже декілька днів у прикодонних селищах точаться бої.

Про це заявив радник з питань нацбезпеки США Джон Кірбі, пише Вloomberg. Він додав, що США не змінили своєї політики щодо дозволу Україні використовувати американську зброю "для боротьби з безпосередніми загрозами через кордон".

За його словами, чиновники "звернуться до наших українських колег, щоб трохи краще зрозуміти" ситуацію.

Що відбувається у Курській області

6 серпня у мережі почали з’являтися повідомлення про те, що нібито українські військові у складі близько сотні людей здійснили спробу прориву на територію РФ у Суджанському районі Курської області.

Незабаром паблік Mash написав, що в боях нібито беруть участь бійці РДК, 22-а ОМБ ЗСУ та бійці тероборони. "Вони розбилися на малі групи та розосередилися у посадках Шосткинського району Сумської області".

Пізніше почала з’являтися інформація, що нібито бійці ЗСУ зазнали втрат у вигляді десятків людей.

Надвечір росіяни кинули в бій під Суджею солдатів термінової служби. Деякі з них загинули, інші здалися в полон. У місцевих телеграм-каналах розповсюджують фото, на яких видно, що відбувається у Суджі.

Усю ніч у Курській області лунали сигнали тривоги та наступні вибухи. Здебільшого через активність безпілотників та ракет у небі. Зокрема, неспокійно було у місті Курчатов, поблизу якого знаходиться Курська АЕС.

Вдень 7 серпня російський диктатор Володимир Путін скликав екстрене засідання Ради безпеки, де поскаржився на "масштабну провокацію" України.

Раніше "Телеграф" писав, що голова Генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов заявив, що просування ЗСУ вглиб Курської області нібито вдалося зупинити. Також він пообіцяв, що "противника буде розгромлено".