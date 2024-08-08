В Японії стався потужний землетрус, оголошено загрозу цунамі: в мережі показали вражаючі кадри (відео)

На знятих відео помітно, що в ТЦ хитаються вішаки з одягом

У четвер, 8 серпня, у Японії о 16:43 за місцевим часом відбулася серія потужних землетрусів із максимальною магнітудою 7 балів. Сталось це у морі Хюга-Надському (у складі Тихого океану) біля східного узбережжя Кюсю.

Відразу після цього було оголошено загрозу цунамі. Про це повідомляє Японське метеорологічне агентство.

Епіцентр підземних поштовхів був біля префектури Міядзакі. Вогнище залягало на глибині 30 км під океанським дном.

За даними сейсмологів, висота хвиль у районі префектур Міядзакі та Коті може досягати одного метра. Зазначається, що перші хвилі вже могли досягти узбережжя у цих регіонах.

Інформації про постраждалих та руйнування нині не надходило.

Раніше "Телеграф" писав, що на Тайвані стався найпотужніший землетрус за 25 років. Тоді землетрус відчули жителі Тайбея (столиця Тайваню), у кількох частинах міста відбулися відключення електроенергії, а також у країні перебої з інтернетом. За даними пожежної служби Тайваню, в гористому окрузі Хуалянь, де знаходився епіцентр підземних поштовхів, одну людину на смерть завалило камінням, що падає, понад 50 отримали поранення.