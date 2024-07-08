Літати на Boeing небезпечно: компанія визнала вину у двох авіакатастрофах і заплатить рекордно великий штраф

Також до Boeing приставили незалежного спостерігача

Колись провідний авіавиробник Boeing зараз зіштовхнувся з серйозними викликами. Останнім ударом стало визнання компанією своєї вини у двох аваріях літаків Boeing 737 MAX, що призвело до значних фінансових та репутаційних наслідків.

Відповідно до угоди з Міністерством юстиції США, Boeing виплатить штраф у розмірі 243,6 мільйона доларів. Крім того, компанія зобов'язалася інвестувати 455 мільйонів доларів у підвищення безпеки польотів протягом наступних трьох років. Про це йдеться у матеріалі Reuters.

Для забезпечення дотримання вимог законодавства, у Boeing буде призначено незалежного спостерігача, який щорічно звітуватиме про прогрес компанії. Фактично, Boeing перебуватиме під пильним наглядом протягом цього трирічного періоду.

Це визнання вини може негативно вплинути на можливості Boeing укладати вигідні контракти з урядовими структурами, зокрема з Міністерством оборони США та NASA.

Та, попри рекордно великі штрафи для компанії, родичі жертв авіакатастроф незадоволені досягнутою угодою. Деякі адвокати сімей загиблих планують звернутися до судді Ріда О'Коннора з проханням відхилити угоду. Вони посилаються на його попередню заяву, де він назвав дії Boeing "можливо, найсмертоноснішим корпоративним злочином в історії США".

Ерін Епплбаум, юрист, що представляє інтереси деяких родин жертв, схарактеризувала угоду як "ляпас по обличчю". Минулого місяця сім'ї загиблих вимагали від Міністерства юстиції компенсацію у розмірі 25 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що в результаті двох авіакатастроф Boeing 737 MAX в Індонезії та Ефіопії у 2018 та 2019 роках загинуло 346 людей. Ці трагічні події стали поворотним моментом в історії компанії та авіаційної галузі в цілому.

Раніше "Телеграф" писав, що пасажирський Boeing із Москви нібито здійснив рейс над Вінницею. Це "дивацтво" у повітряному просторі України викликало жваве обговорення.