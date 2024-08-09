Загинули всі пасажири: у Бразилії розбився літак, усі подробиці авіатрощі (фото, відео)

Борт врізався на великій швидкості у землю

У п'ятницю, 9 серпня, розбився пасажирський літак у Бразилії в штаті Сан-Паулу. На борту могло перебувати до 68 пасажирів, вже відомо про загиблих.

Про це пише Campinas e Regiаo. Зазначається, що двомоторний літак розбився неподалік житлових будинків.

На відео, що публікують в мережі видно, як він повільно падає, на великій швидкості врізається у землю та загоряється. Літак прямував з міста Каскавел до Гуарульюса.

За даними авіакомпанії, на борту лайнера ATR 72 перебувало 62 людини, передає Reuters. Водночас президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що всі пасажири вважаються загиблими.

За даними авіакомпанії Voepass Linhas Aereas, яка володіє судном, це був турбогвинтовий пасажирський літак моделі ATR-72. Ця модель вміщує до 68 пасажирів та чотири члени екіпажу.

О 13:28 за місцевим часом поліція отримала повідомлення про трагедію. Наразі на місці події працює пожежна служба, цивільна оборона та військова поліція.

Проте інформації про обставини авіатрощі та її подробиці немає.

Зауважимо, що адміністрація бразильського аеропорту Infraero не відразу підтвердила інформацію про падіння борта. Зокрема, жодна місцева авіакомпанія не повідомила про зникнення одного зі своїх літаків.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Підмосков'ї розбився пасажирський літак. Є жертви та постраждалі.