Важко хворів і не зʼявлявся на публіці: що відомо про смерть Маслякова

Він себе не так добре відчував

У неділю, 8 вересня, стало відомо про смерть ведучого програми КВК Олександра Маслякова. Він помер через проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомив російський актор Леонід Ярмольнік. За його словами, останні роки він не спілкувався з Олександром Масляковим, але знав про хворобу провідного КВК.

"Судячи з того, що Масляков не поводив програму, він себе не так добре відчував, щоб виходити в ефір", — додав він.

Що стало причиною смерті

Ймовірніше пропагандиста не стало через онкологію легень. Зазначимо, що у квітні 2024 року російські медіа писали про те, що Масляков остаточно відійшов від роботи в КВК через неоперабельну пухлину в легенях, яку у нього знайшли після перенесеного COVID-19 ще 2022-го.

"Масляков перебуває під наглядом лікарів, проте останнім часом він став частіше скаржитися на самопочуття", — писали росЗМІ.

Дружба з Путіним та відношення до України

Масляков був близьким другом Володимира Путіна. Він був членом "Народного штабу" господаря Кремля, його довіреною особою на виборах 2018 та 2024 років.

З серпня 2017 року ім'я головного КВКшника знаходиться в базі сайту "Миротворець", оскільки він неодноразово незаконно відвідував окупований Крим, а пізніше офіційно визнав лігу КВК з так званої "ДНР".

Проте у 2006 році з рук президента України Віктора Ющенка Масляков отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня "за вагомий особистий внесок у розвиток культурних зв'язків між Україною та Російською Федерацією, багаторічну плідну творчу діяльність".

Раніше "Телеграф" писав, що у РФ помер конструктор "Іскандер-М", яким росіяни "криють" українські міста