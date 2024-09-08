Он себя не так хорошо чувствовал

В воскресенье, 8 сентября, стало известно о смерти ведущего программы КВН Александра Маслякова. Он умер из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщил российский актер Леонид Ярмольник. По его словам, в последние годы он не общался с Александром Масляковым, но знал о болезни ведущего КВН.

"Судя по тому, что Масляков не вел программу, он себя не так хорошо чувствовал, чтобы выходить в эфир", — добавил он.

Что стало причиной смерти

Вероятнее пропагандиста не стало из-за онкологии легких. Отметим, что в апреле 2024 года российские медиа писали о том, что Масляков окончательно отошел от работы в КВН из-за неоперабельной опухоли в легких, которую у него нашли после перенесенного COVID-19 еще в 2022-м.

"Масляков находится под наблюдением врачей, однако в последнее время он стал чаще жаловаться на самочувствие", — писали росСМИ.

Дружба с Путиным и отношение к Украине

Масляков был близким другом Владимира Путина. Он был членом "Народного штаба" хозяина Кремля, его доверенным лицом на выборах 2018 и 2024 годов.

С августа 2017 года имя главного КВНщика находится в базе сайта "Миротворец", поскольку он неоднократно незаконно посещал оккупированный Крым, а позже официально признал лигу КВН из так называемой "ДНР".

Однако в 2006 году из рук президента Украины Виктора Ющенко Масляков получил орден "За заслуги "ІІІ степени" за весомый личный вклад в развитие культурных связей между Украиной и Российской Федерацией, многолетнюю плодотворную творческую деятельность".

Ранее "Телеграф" писал, что в РФ умер конструктор "Искандер-М", которым россияне "кроют" украинские города