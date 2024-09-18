Росія атакувала енергосистему одного з міст: до мешканців звернулися із проханням

На щастя, люди не постраждали

В ніч на 18 вересня росіяни атакували Україну дронами "шахед". Під ударом було місто Суми, де російські військові вдарили по енергетичних об’єктах.

Як повідомили у Сумській військовій адміністрації, внаслідок ворожої атаки енергосистема області працює в напруженому режимі. Мешканців регіону закликають зменшити споживання електроенергії, особливо у пікові години.

"Попередньо, люди не постраждали. Проводиться ліквідація наслідків ворожого удару. Дякуємо нашим енергетикам за оперативну та злагоджену роботу", — йдеться у повідомленні.

В Сумській ОВА додали, що протягом ночі 18 вересня Силами протиповітряної оборони Сумщини було знищено 16 ворожих "Шахедів". Крім того, вночі та зранку росіяни здійснили 37 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Було зафіксовано 57 вибухів, обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська громади.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на вівторок, 17 вересня, росіяни завдали масованого авіаційного удару по місту Суми, використовуючи "шахеди" та КАБи (кориговані авіаційні бомби). Внаслідок ворожої атаки виникли проблеми з електрозабезпеченням.