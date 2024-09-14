Масштабна пожежа в окупованому Луганську: величезний стовп диму здійнявся над містом (фото, відео)
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У місті люди вже жаліються на запах диму
У суботу, 14 вересня, на території тимчасово окупованого Луганську спалахнула сильна пожежа. Величезний стовп диму видно з різних куточків міста.
Як зазначають місцеві канали, вогонь охопив сухостій та перекинувся на посадку.
На фото та відео, які публікують у мережі видно, що пожежа має великі масштаби. Стовп диму видно з різних районів міста.
"Величезний стовп диму, що його спостерігають жителі півдня Луганська. Горить трава та чагарники у районі цвинтаря", — пишуть пабліки.
Зазначається, що рятувальники нібито вже почали ліквідацію пожежі. Проте ще не відома інформація про площу займання та його причину. За словами місцевих, вогонь вирує за кладовищем в районі Півдня.
Користувачі додають, що вогонь не перекинувся ще на кладовище, проте у місті вже немає чим дихати. Також сусідні населені пункти жаліються на сильний запах горілого з 17:00.
Дехто з користувачів обурений, що до ліквідації пожежі не залучено авіацію, адже масштабна пожежа може швидко досягти кладовища чи найближчих будинків.
Нагадаємо, нещодавно в окупованій Луганщині сталась масштабна пожежа. Вогонь дістався до будинків місцевих жителів
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