У Росії триває дамбозмив: чергову греблю прорвало в Алтайському краї (відео)

Дорога, що сполучала обидві частини села, зруйнована

У Росії продовжується дамбозмив. У селі Шелаболіха, що в Алтайському краї величезною кількістю води змило чергову дамбу.

Про це повідомляють різні російські ЗМІ. Зазначається, що дамбу змило водою, що накопичилася за дощове літо.

"У населеному пункті зруйновано дорогу, повідомив голова району Олександр Шушунов. Надзвичайна подія перебуває на контролі уряду краю", — йдеться в повідомленні.

"Все, містка нема… Як на роботу ходити?" — бідкаються місцеві мешканці.

На кадрах бачимо як величезна маса води несе пласт ґрунту і легко зминає дерев’яний місток.

Як повідомляє видання "Катунь 24", ліквідація наслідків прориву греблі у Шелаболісі перебуває на контролі уряду Алтайського краю.

"Дорога, що сполучає обидві частини села, зруйнована. Вода вийшла у русло річки, яка поділяє Шелаболіху. Транспортне сполучення із населеними пунктами не порушено. Траса та інші дороги не порушені – загрози інфраструктурі немає", — відзначили в адміністрації району.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика

Примітно, що голова Шелаболіхінського району Олександр Шушунов назвав прорив греблі "неприємною ситуацією" і підкреслив, що дамби прорвало "попри всі зусилля щодо їх зміцнення".

"По-перше, на місці працюють усі необхідні служби. По-друге, у зв'язку з серйозністю ситуації, це надзвичайна подія на контролі в уряді Алтайського краю. Проводяться всі необхідні в такому випадку заходи, буде оцінено збитки та розроблено спільні із крайовими структурами заходи щодо якнайшвидшої ліквідації прориву дамби", — заявив місцевий чиновник.

Наслідки прориву греблі

Наслідки прориву греблі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у російському Орську затопило тисячі будинків через прорив греблі.