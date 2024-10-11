РФ перекинула МіГи до Білорусі: експерт розкрив, що могли задумати росіяни

Вони можуть використовуватись у співпраці з РЛС

Два винищувачі МіГ-31К, які росіяни перекинули до Білорусі, можуть бути використані у співпраці з РЛС (радіолокаційні станції) Росії "Небо-м". Йдеться про локатори винищувачів.

"Яким чином? Таким чином, що ця станція працює, як називається між людей в стелс режимі (у режимі невидимості, — ред.), вона приймає на прийом, але їй треба, щоб був сигнал, якій буде опромінювати об'єкти, які знаходяться у повітрі. І МіГ-31, їхні локатори потужні, можуть бути використані для такої співпраці", — пояснив президент Української асоціації пілотів Геннадій Хазан в ефірі "Київ24".

Він додав, що Україна кілька днів тому знищила одну російську РЛС "Небо-м", що є великим плюсом для Збройних Сил України. За словами експерта, їх у Росії лишилося лише 10 штук. Станція коштує близько 100 мільйонів доларів. Тому ймовірніше за все, наголосив Геннадій Хазан, винищувачі, що росіяни передислокували до Білорусі, можуть використовуватись у співпраці з РЛС.

"Тому, що РФ на сьогоднішній день не може використовувати літаки типу А-50", — резюмував експерта

Нагадаємо, українські військові у січні цього року вперше збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, а в лютому — другий, скоротивши таким чином дефіцитний повітряний флот цих літаків у Росії. Цей тип літака виявляє авіацію, виконує розвідку розташування радіолокаційних систем та комплексів ППО, крилатих ракет, а також здатний "сканувати" небо на дальність 500-600 км.

Для довідки: МіГ-31 ― це радянський винищувач, який здатний вражати ціль на відстані до 2 тисяч кілометрів. Його модифікація МіГ-31К може нести гіперзвукові ракети "Кинджал". Наразі такі ракети можуть запускати лише винищувачі модифікації МіГ-31К.

Як писав "Телеграф", в ніч на 11 жовтня Україну знову атакували російські "шахеди". Мешканці одразу шести областей повідомили про вибухи.